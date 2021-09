Ex Auchan, 126 lavoratori del sito di Melfi trasferiti al nord in altre sedi Domani 24 settembre alle ore 11 sit in di protesta e incontro in Prefettura a Potenza

Si terrà domani venerdì 24 settembre, alle 11, l’incontro in Prefettura a Potenza per affrontare la

spinosa vicenda degli ex lavoratori Auchan, giunta ormai alle battute conclusive. Con una lettera di

trasferimento verso le sedi del nord inviata a tutti i lavoratori sembra terminata l’esperienza

lavorativa del consorzio Cisa in Basilicata. Resta da capire il futuro dei lavoratori e se gli impegni di

Margherita/Conad verranno mantenuti. Per questo motivo domani, alla stessa ora, i lavoratori

terranno un sit in di protesta davanti alla sede della Prefettura, in piazza Mario Pagano.

Una vertenza che, lo ricordiamo, nel passaggio da Auchan a Conad ha lasciato fuori solo i lavoratori

della logistica di Melfi, con buona pace del Mise e dei politici locali. Un intervento a onor del vero è

stato messo in campo dall’ex assessore alle Attività produttive Francesco Cupparo, con un bando di

reindustrializzazione che, allo stato attuale, al di là dell’accordo base, non ha prodotto ancora nulla,

anche alla luce delle crisi politica regionale che sta paralizzando la regione.

Ci affidiamo quindi al Prefetto per cercare di strappare quei pur minimi impegni da parte di

Margherita nei confronti dei 126 lavoratori e delle loro famiglie, molte delle quali composte da 5-6

persone, che da oltre un anno vivono con meno di 900 euro e che non riescono più a sostenere

questa situazione.



Potenza, 23 settembre 2021

Emanuele De Nicola

Cgil Potenza

Luigi Ditella

Filt Cgil Basilicata