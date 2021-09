Grande successo per la due giorni finale di “A bordocampo” Presente il presidente nazionale Bosio, accolto dal Sindaco e dal Prefetto di Potenza

La prima visita a Potenza del presidente CSI nazionale, Vittorio Bosio, è coincisa con l’evento finale del progetto

ministeriale “A bordo campo”, iniziativa molto importante affidata al CSI Potenza, insieme ad altri 16 comitati in tutta

Italia. Il presidente CSI Nazionale è stato accolto, lo scorso sabato, dai dirigenti del comitato regionale con i quali ha

fatto visita al palazzo del Comune di Potenza, al sindaco, Mario Guarente, all’assessore allo sport, Patrizia Guma e al

presidente del consiglio comunale, Francesco Cannizzaro. Un colloquio amichevole e proficuo nel quale sono emersi

punti importanti, il sindaco ha ringraziato il presidente nazionale per lo sforzo e l’impegno profuso dal comitato di

Potenza, per la credibilità acquisita nel corso degli anni ma soprattutto per il servizio che il comitato svolge in ambito

sociale a favore della comunità. L’assessore Guma ha ribadito che con il CSI c’è un rapporto consolidato da diversi anni

e che nel cartellone degli eventi di “Potenza Città Europea dello sport”, il Comitato potentino avrà un ruolo da

protagonista. Il presidente nazionale è stato accolto anche dal prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, che ha ribadito

l’importanza del mondo dell’associazionismo e dello sport, come prevenzione e contrasto alla deriva giovanile che in

questi ultimi tempi ha preso anche piede anche a Potenza, in particolare sull’abuso di alcol.

Il Villaggio dello Sport nel parco Baden Powell, è stato inaugurato ufficialmente sabato pomeriggio, con il taglio del

nastro da parte del presidente della provincia di Potenza, Rocco Guarino, alla presenza delle istituzioni locali, del

presidente del CONI, Leopoldo Desiderio e delle società sportive.

In questa due giorni di sport e divertimento organizzato dal CSI Potenza, sono state toccate quasi 1000 presenze, un

vero successo per questa manifestazione, che arriva inaspettato e graditissimo dopo quasi due anni di pandemia.

Bambini e ragazzi insieme alle famiglie hanno riempito a festa il parco cittadino, molto apprezzato per la possibilità di

vivere esperienze sportive diverse come il Tchoukball, il dodgeball, ma anche la più classica atletica leggera, pallavolo,

basket, tennis tavolo e bocce. Da segnalare la presenza del biliardino sitting, al quale hanno potuto giocare anche

disabili in carrozzina a sottolineare l’attenzione speciale che il CSI rivolge all’inclusione.

Nella mattinata di domenica, il villaggio dello sport è stato visitato inoltre da S.E. monsignor Salvatore Ligorio che ha

rinnovato la sua vicinanza al CSI Potenza, incoraggiando il Comitato a continuare a percorrere questa strada, e

soprattutto portare sempre più lo sport all’interno delle parrocchie.

“Sono assolutamente soddisfatto e orgoglioso del comitato provinciale di Potenza, di tutto lo staff, i volontari in primis

che sono stati infaticabili in questi due giorni, hanno lavorato in maniera impeccabile per rendere questa

manifestazione unica e straordinaria. La ripartenza non era né facile né scontata, ma questo tipo di iniziative

contribuiscono a dare speranza e infondere fiducia nelle famiglie affinché il mondo dello sport possa creare quelle

alleanze fondamentali e i ragazzi possano tornare a vivere in maniera spensierata momenti aggreganti. I ragazzi oggi

troppo spesso sono isolati con i loro social e questa pandemia li ha costretti a chiudersi ancora di più nelle loro stanze.

Il CSI di Potenza insieme alle società sportive affiliate, punta a tirarli fuori dalle case invece che aspettarli nelle

palestre. È un vero e proprio cambio di paradigma, lo sport che va verso i ragazzi. È uno sforzo importante ma in

questo momento probabilmente non c’è altra strada per rimettere al centro l’aspetto educativo e formativo dei nostri

ragazzi per una società del futuro che sia più a dimensione umana”, ha affermato Andrea Schiavone, presidente CSI

Potenza.

Per la buona riuscita dell’evento, si ringrazia anche la Protezione Civile di Balvano, che ha ricevuto dal presidente Bosio

un riconoscimento a testimonianza della collaborazione con il comitato Potentino, che si rinnova ogni anno con

amicizia e voglia di fare bene per la collettività.