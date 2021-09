PISTICCI: PORTATE A TERMINE LE OPERE ARTISTICHE RELATIVE AL PROGETTO COMUNALE “SEDILI D’AUTORE”

di MICHELE SELVAGGI

“Sedili d’autore”, Un originale, interessante progetto dell’Amministrazione Comunale di Pisticci, il cui concorso fu lanciato lo scorso mese di giugno, allo scopo di creare e realizzare decorazioni raffiguranti elementi rappresentativi del territorio comunale e in particolar modo per riqualificare le numerose panchine presenti nel centro abitato. Un avviso pubblico che prevedeva un contributo economico per uno stanziamento complessivo di 3000 ( tremila) euro, mediante fondi comunali. L’opera fu assegnata alla Associazione artistica locale “ Il Bacco di Caravaggio” , affermato gruppo di artisti pisticcesi guidato dall’artista Teresa Santeramo, che , ricordiamo, di propria iniziativa recentemente ha realizzato l’ammirato l murales in onore di San Rocco, patrono della nostra città, al terminale di via Giovanni Di Giulio nei pressi dell’Ascensore e Biblioteca comunale. L’opera artistica, che ha interessato diversi siti dell’abitato di Pisticci centro – in particolare le panchine del grande belvedere di inizio Corso Metaponto, con attigua fontanella e fioriera, le altre dello stesso corso fino a piazza San Rocco e nella piazzetta del rione Osannale – è stata iniziata il giorno 9 dello scorso mese di agosto e portata recentemente a termine. Un bel colpo d’occhio per i piacevoli e ammirati lavori di decorazioni di diversi spazi urbani, il tutto ispirato al patrimonio naturalistico e culturale e alle tradizioni del nostro territorio. Un’opera, aggiungiamo noi, realizzata con entusiasmo, ma anche con tanta creatività , grazie al preciso, ottimo lavoro delle valenti artiste pisticcesi dell’Associazione “Bacco di Caravaggio”: Teresa Santeramo, Azzurra Mastrogiulio, Stella Borraccia, Angela Lapadula e la scozzese Anna Parker ormai naturalizzata pisticcese. Da precisare comunque che questo affiatato gruppo di artiste. ha lavorato al progetto, in modo completamente gratis, e che l’Amministrazione comunale, da parte sua, ha provveduto direttamente al pagamento del materiale impiegato. Il tutto, come espressamente previsto nell’avviso pubblico.