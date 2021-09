Dina Lopez feat. Dana – TUTTO UGUALE disco novità su Radio Laser e Radio Laser TV 835

Dina Lopez è una cantante funky/soul. Cresce a suon di musica tra gli anni 80/90 ascoltando i più grandi artisti di quell’ epoca dai Jamiroquai a George Benson e da Michael Jackson a Whitney Houston. Si laurea in lingue e lavora come sound designer in produzioni dance per conto di importanti etichette musicali, cura i remix di molti artisti internazionali. Esce come producer del suo primo lavoro con una consapevolezza e maturità artistica immensa! Il suo sound è Internazionale con varie contaminazioni dalla dance al funky passando per il soul ma con un suono totalmente attuale e fresco. Scrive testo e musica del suo primo singolo dal titolo “Get a move on” uscito il 17/01/2021 su YouTube in pochi mesi conta migliaia di visualizzazioni.

Dana Lopez è una cantante Rock, frequenta giovanissima l’accademia CET di Mogol e nel 2017 viene selezionata dalla Ballandi Multimedia per il programma televisivo “Hidden Singer” su canale NOVE vincendo la puntata con Loredana Bertè e si aggiudica il titolo di sosia vocale della Bertè. Esce con un primo singolo a giungo 2021 dal titolo “Baciami Adesso” dal sound Rock/Reggae scritto da Stefano Sangregorio.

“Tutto Uguale” un brano dalle sonorità anni 80′ in linea con la tendenza del momento esce con due voci inimitabili Dina Lopez feat Dana. L’arrangiamento è stato curato dal produttore artistico Stefano Sangregorio oltre ad aver scritto testo e musica, affiancato da Alberto Balsamo in arte Dj Albert. Un progetto che nasce per inserirsi nel panorama musicale nazionale attuale, trattando temi attuali come un amore che si può provare tra persone che hanno una grande differenza d’età e con tutto quello che ne può conseguire come l’odio da parte dei più adulti per la nuova funzione veloce dei vocali Whatsapp e tanto altro da scoprire solo ascoltando il singolo in diffusione su tutti i digital store e in tutte le radio nazionali.

IG Artista Dina Lopez: https://www.instagram.com/ dina_lopez_singer/

FB Artista Dina Lopez: https://www.facebook.com/ dinalopezpianetavoce

IG Artista Dana: https://www.instagram.com/ dana_lopez_official/

FB Artista Dana: https://www.facebook.com/ danalopez78

Spotify Artista Dina Lopez: https://open.spotify.com/ artist/4LNxuYIym9haajsA2NeU8u? si=aC77bDcLRs6i42D3lci6ig&dl_ branch=1

Spotify Artista Dana: https://open.spotify.com/ artist/2GDZSnEzJufnhILJlAKxTw? si=mJYpF3hkRAy0BwJVJk3wNQ&dl_ branch=1

Video Youtube Brano: https://www.youtube.com/watch? v=A-MNAghLIug

FB: https://www.facebook.com/ interbeatrecords

YouTube: https://www.youtube. com/channel/ UCq2xKWDGTsnC8OP4Zn5nAvg

IG: https://www.instagram.com/ interbeat_records/

Sito Web: http://www.interbeat.it/