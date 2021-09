Cariello, Scanzano Jonico: “Rinnovare i contratti degli agenti di Polizia Locale”

3 settembre 2021

Spero che i contratti dei tre agenti della Polizia Locale di Scanzano Jonico vengano al più presto rinnovati. Chiederò alle tre commissarie prefettizie del Comune di Scanzano di valutare questa ipotesi poiché i contratti in questione sono in scadenza il prossimo 30 settembre e ci sono le condizioni legislative che ne consentano il rinnovo. Scanzano ha bisogno dei tre agenti e forse sarebbero necessarie anche ulteriori figure per garantire un capillare controllo del territorio non solo d’estate ma durante tutto l’anno. Infatti, se non ci fosse un rinnovo rimarrebbero in servizio nel nostro comune solo due uomini. Ai tre agenti voglio rivolgere un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, con professionalità e impegno, e mi auguro che possano continuare a lavorare per la nostra comunità così come hanno già fatto. Non dimentichiamo che a breve riapriranno le scuole e queste figure sono di notevole importanza anche per la gestione pedonale e del traffico nelle immediate vicinanze degli istituti e, inoltre, rappresentano una sicurezza per i tanti bambini nella fase di entrata e uscita ma anche per i genitori e i nonni che quotidianamente li accompagnano. Spero che ci sia un rinnovo anche perché il corpo di Polizia Locale non può permettersi di rimanere con soli due uomini in servizio.