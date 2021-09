OLI Milne, Addal – ‘Making Me’ da venerdì 3 novità su Radio Laser / TV 835

Il cantautore ventitreenne Oliver Milne, aka OLI Milne, è una nuova promessa della scena musicale sudafricana, un artista fortemente influenzato da sonorità R&B e pop su una base elettronica

OLI è cresciuto ossessionato da producers come Lauv, The Chainsmokers e Jon Bellion. Ha iniziato a fare musica sul serio a 19 anni dopo una relazione andata male. Mentre scriveva OLI ha realizzato anche delle cover mostrandosi un ottimo interprete e mettendosi in mostra con una cover di ‘Airplanes’, hit di B.O.B. con Hayley Williams, e ottenendo largo successo sul canale YouTube Cover Nation

Il suo singolo di debutto ‘I’ll Be Okay’ lo ha fatto notare all’interno della scena radiofonica sudafricana

Di rientro da un viaggio a New York, in una stanza di Hotel di Londra, OLI scrive il singolo attuale ‘Making Me’.

Il brano parla di quella sensazione che si vive quando un rapporto non va più così bene e le frustrazioni incominciano a far capolino. Quella sensazione che sentiamo dentro nel profondo ma che non riusciamo a fronteggiare fino a quando non si raggiunge un livello di disperazione, un’emozione estremamente intensa che può essere a volte così forte da paralizzarti.

Si tratta di un brano pop R&B elettronico deep che trova nuova spinta grazie alla collaborazione con il DJ Producer italiano Addal, capace di donare al brano un taglio dance dal tocco magico, perfetto per questa atmosfera di fine estate

Addal, aka Alessandro Addea, è un produttore italiano già noto in tutto il mondo per i suoi remix per nomi grossi del panorama pop internazionale come: Lp, Dotan, Oscar Anton, Kadebostany, Michael Schulte.In stretta collaborazione con Federico Mercuri “Merk” del duo Merk & Kremont ha recentemente prodotto un progetto deep dal nome Dolce Vita riprendendo la celebre “Nel Blu Dipinto di Blu (Volare) di Domenico Modugno.