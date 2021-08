TORNA A ROTONDA L’APPUNTAMENTO CON “IL BIANCO E LA ROSSA”

Al via venerdì 3 settembre l’undicesima edizione della manifestazione

Al via venerdì 3 settembre a Rotonda (Potenza) l’undicesima edizione de “Il Bianco e la Rossa”, la festa del fagiolo bianco e della melanzana rossa di Rotonda dop. L’evento, nato undici anni fa, e da quattro anni interamente rilanciato dal “Consorzio di tutela della melanzana rossa di Rotonda dop” guidato dal presidente Francesco Bruno, è un appuntamento di rilievo nel calendario delle iniziative estive del comune di Rotonda e dell’intera regione, che vedrà dibattiti, show cooking, degustazioni e spettacoli, per celebrare i due prodotti dop del comune lucano sede del parco Nazionale del Pollino. “Siamo davvero tanto orgogliosi del pregio e del prestigio che ha acquisito la manifestazione anno dopo anno. Abbiamo ospitato tanti personaggi illustri nel corso delle edizioni, e anche quest’anno abbiamo fatto del nostro meglio” afferma Bruno. Tra i tanti ospiti dell’iniziativa si ricordano lo chef e conduttore televisivo Alessandro Borghese (2018); l’attrice e conduttrice televisiva Anna Falchi (2019), il giornalista e conduttore televisivo Federico Quaranta e l’attrice e showgirl Valeria Marini ( 2020) . La tre giorni si aprirà venerdì alle ore 18.00 con la cerimonia di inaugurazione e l’apertura degli stand; dalle ore 18.30 nell’area food “Il Bianco e la Rossa” si sfideranno a colpi di ricette tradizionali i campioni dei fornelli della Pro Loco Rotonda Eventi, dell’associazione ‘I Ritunnari’ e dell’Azione Cattolica parrocchiale di Rotonda. Alle ore 20.00 si terrà il dibattito dal titolo “Le Filiere Agroalimentari, dal campo alla tavola”. Concluderà la prima serata il cantante e cabarettista Carlo Maria Todini trio con “Nero a metà”, un omaggio a Pino Daniele. Sabato dalle ore 18.30 nell’area food “Il Bianco e la Rossa” ancora show cooking con lo chef Fabio Campoli che realizzerà due ricette utilizzando il fagiolo bianco e la melanzana rossa di Rotonda dop, con ospiti il cantante e musicista Marcello Cirillo e il regista Nello Pepe alle ore 19.00 e il giornalista Josephine Alessio e il conduttore di “Linea Verde” Peppone Calabrese alle ore 19.30. In chiusura di serata la cerimonia di consegna del “Premio Rotonda, Il Bianco e la Rossa”. La giuria ha assegnato i riconoscimenti dell’edizione 2021 a Nello Pepe, Marcello Cirillo, al cabarettista Lino Barbieri, a Peppone Calabrese e a Josephine Alessio. La serata sarà condotta dalla giornalista Maria Rosaria Sica. Domenica alle ore 11.30 prevista la cerimonia di chiusura dell’evento. La manifestazione è organizzata oltre che dal “Consorzio di tutela della melanzana rossa di Rotonda dop”, dal “Consorzio di tutela dei fagioli bianchi di Rotonda dop”, dal “Pollino short chain” e in con collaborazione con il Comune di Rotonda.