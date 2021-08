Incendio rifiuti abbandonati a Potenza.

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 17.00 circa, sono intervenuti per incendio rifiuti presso il rione Bucaletto di Potenza

I Vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti, giunti sul posto, hanno trovato un cumulo di rifiuti ingombranti abbandonai in fiamme.

Durante le operazioni di spegnimento è stata messa in sicurezza l’area evitando che l’incendio si propagasse alla vegetazione circostante e ad alcuni prefabbricati presenti nelle immediate vicinanze.

I Vigli del fuoco sono intervenuti con una autopompa e un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto Polizia di Stato e Protezione Civile.

