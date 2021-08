MARINA DI GINOSA, 2^ “FILM ON THE BEACH’’: ULTIMO APPUNTAMENTO IL 26 AGOSTO AL LIDO “LA CAPANNINA’’ CON “LA CASA DEI LIBRI’’

Ultimo appuntamento con “Film on the Beach’’ a Marina di Ginosa.

Il 26 agosto, presso il Lido La Capannina, ci sarà la proiezione del lungometraggio “La Casa dei Libri’’ di Isabel Coixet, con Emily Mortimer e Patricia Clarkson

Ingresso gratuito.

“Film on the Beach’’ è la rassegna cinematografica in programma presso i lidi di Marina di Ginosa ogni giovedì fino al 26 agosto, rientrante nel cartellone degli eventi estivi “Cultura e Paesaggio’’.

L’Associazione Scorribande Culturali, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ginosa, con Cinergia e BeSound, propone un cinema itinerante fra i lidi di Marina di Ginosa.

TRAMA “La Casa dei Libri’’

Il film segue la storia di Florence Green (Emily Mortimer) una vedova dallo spirito libero, che decide di lasciarsi alle spalle il dolore per la perdita del marito e aprire la prima libreria della sonnolenta cittadina costiera di Hardborough, in Inghilterra.

Sfidando la mentalità bigotta della gente, inizia a provocare il risveglio culturale del posto vendendo anche romanzi che generano scandalo. Troverà un alleato nella figura di Mr. Brundish (Bill Nighy), ma anche valenti oppositori come la signora Gamart (Patricia Clarkson).

𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦: l’organizzazione informa.

In base alle nuove disposizioni di legge è necessaria la 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 (𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦).

Per accedere all’evento, sarà 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 esibire il Green Pass in digitale o su carta, unitamente ad un documento d’identità.

𝗖𝗢𝗠𝗘 𝗦𝗜 𝗢𝗧𝗧𝗜𝗘𝗡𝗘 (𝘣𝘪𝘴𝘰𝘨𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘥𝘥𝘪𝘴𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪):

Aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (in Italia viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);

Essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

Essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.