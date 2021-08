Strada provinciale 58 Martina Franca- Alberobello. Il sindaco sollecita i fondamentali lavori di sistemazione.

Il Sindaco Franco Ancona ha inviato una lettera al Presidente della Provincia di Taranto e all’Amministratore delegato delle Ferrovie Sud Est sollecitando i fondamentali lavori di sistemazione del ponte ferroviario che insiste sulla strada provinciale 58 Martina Franca- Alberobello. Questo il testo della missiva :”All’interno dei lavori di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria della Strada provinciale 58 “Martina Franca – Alberobello” è previsto un importante ampliamento del ponte ferroviario al km 75+922 della Bari Taranto. Al momento, a diversi anni di distanza dall’inizio del cantiere, tali strategici lavori sono completamente fermi. Da informazioni avute per le vie brevi, risulta che l’esecuzione dei lavori riguardanti il ponte è subordinata ad autorizzazione da parte di FSE e comporterà la chiusura della strada per circa 15 giorni. Il grave ritardo accumulato potrà comportare che tali lavori vengano effettuati durante l’anno scolastico ( in partenza da lunedì 20 settembre) causando notevoli disagi, in considerazione soprattutto, del cospicuo utilizzo dell’arteria stradale da parte della popolazione scolastica residente nelle vicine contrade cittadine intensamente abitate. Si auspica, quindi, che l’esecuzione dei lavori del ponte venga effettuata al più presto, non oltre la prima parte del mese di settembre. Certi di un vostro positivo riscontro, porgo cordiali saluti.”

