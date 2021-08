Tamponi gratis al Lido Sabbia d’Oro di Scanzano: «così riparte il turismo»

A partire da sabato 7 agosto e nelle giornate di domenica 8, sabato 14 e domenica 15 agosto al Lido Sabbia d’Oro di Scanzano Jonico gli ospiti potranno effettuare tamponi rapidi per il Covid-19 con personale specializzato. L’accesso è libero, l’attività è gratuita e l’esito del tampone viene fornito dopo qualche minuto. L’iniziativa, in collaborazione con la Provincia di Matera, l’UPI (Unione Province Italiane) e la Protezione Civile di Scanzano e Montalbano Jonico, nasce per intercettare eventuali positività al virus, di evitare eventuali contagi e di garantire più tranquillità ai turisti, ai residenti e agli operatori del turismo.

«Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa – ha spiegato il manager della struttura Giuseppe Ferrara – per garantire la sicurezza dei nostri ospiti in questo periodo di alta stagione dove si concentrano gli eventi e c’è maggiore afflusso di turisti, anche stranieri. Crediamo che le misure anti contagio siano l’unica soluzione per salvare l’estate e far ripartire il turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Ringrazio il presidente della Provincia Piero Marrese per averci sostenuto e messo nelle condizioni di poter avviare questo importante progetto. É la dimostrazione – ha concluso Ferrara – che quando pubblico e privato lavorano in sinergia si può fare la differenza. Solo lavorando insieme possiamo aprire la strada per il ritorno alla normalità».