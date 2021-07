ANCORA INSIEME

Confermata la guida tecnica per la nuova stagione. D’Onofrio: “Non ci faremo trovare impreparati”

L’Elettra Marconia comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2021/2022 al sig. Antonio D’Onofrio.

Nativo di Marconia e con trascorsi da giocatore nelle fila rossoblù, D’Onofrio è tornato in sella all’Elettra nella passata stagione, esordendo nel match casalingo contro il Montescaglioso, prima della sospensione del campionato di Eccellenza a causa della pandemia. In passato alla guida delle giovanili del Re Leone Policoro, D’Onofrio ha allenato l’Elettra Marconia nel campionato di Prima Categoria 2017/2018, conquistando l’accesso alla Promozione grazie alla vittoria nei play-off contro Bernalda e Montalbano.

Queste le sue parole in vista della ripresa del campionato: “Sono felice di poter continuare la mia avventura con l’Elettra e confrontarmi con un campionato difficile come quello di Eccellenza. Siamo al lavoro per allestire un organico adeguato alla categoria, che si faccia trovare pronto alle sfide della nuova stagione e che punti forte sui giovani talenti locali, nell’ottica di una piena valorizzazione di quanto offre la nostra comunità. Inizieremo la preparazione nella seconda settimana di agosto, per cui non vedo l’ora di rimettermi a lavoro per tornare a respirare aria di calcio e, soprattutto, per rivivere l’affetto dei nostri tifosi”.

Nei prossimi giorni verrà ufficializzato lo staff tecnico che supporterà il tecnico in questa nuova avventura.