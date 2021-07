Policoro: Il Consiglio Comunale non approva gli atti propedeutici al Bilancio di Previsione 2021

Nel corso del Consiglio Comunale tenutosi nella mattinata odierna, con sette voti favorevoli e sette contrari, i primi 3 punti all’ordine del giorno, relativi alle aliquote TARI, IMU e IRPEF, non sono stati approvati. La seduta odierna è stata sospesa ed il Consiglio dovrà riunirsi in seconda convocazione, sabato 31 luglio, per discutere i punti successivi inseriti all’ordine del giorno dal Presidente, Francesco Mitidieri. Tuttavia, stante la situazione attuale, la non approvazione in particolare delle tariffe Tari non consente la successiva approvazione del Bilancio di previsione 2021.

Policoro, 29.07.2021