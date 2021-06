POMARICO. VOLA LA DIFFERENZIATA, SINDACO MANCINI: FIERO DEI MIEI CONCITTADINI

POMARICO. Vola la differenziata iniziata da poco in città. Il sindaco Francesco Mancini dopo le prime notizie ha voluto esprimere la sua soddisfazione attraverso una nota diretta alla cittadinanza : “Sono fiero dei miei concittadini. Nelle prime due settimane di raccolta porta a porta, la percentuale di differenziata nella città di Pomarico è pari all’83,28%. E pensare che se non fossero stati calcolati 1780 Kg di rifiuti abbandonati, la percentuale sarebbe andata ad oltre il 90%. Voglio fare i complimenti a tutti – ha continuato il primo cittadino – iniziando da tutti gli operatori, alla impresa che ha la gestione dei rifiuti, a tutte le partite iva e a tutte le attività commerciali dell’abitato, ma soprattutto voglio fare i complimenti a tutti i cittadini pomaricani che hanno dimostrato un forte senso civico. Non mi stancherò mai di affermare che noi pomaricani, quando siamo chiamati ad essere comunità con atti di responsabilità e maturità, non siamo secondi a nessuno. Nelle prossime settimane – ha concluso Manconi informando che – saranno installate fototrappole per cercare di arrivare a percentuali ancora maggiore”.

MICHELE SELVAGGI