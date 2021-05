NUOVI GIOCHI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DI TREBISACCE

Il Comune di Trebisacce ha arricchito la dotazione dei giochi, da interno e da esterno, delle scuole dell’infanzia acquistando strumenti ludici appositamente pensati per i più piccoli.



Come riconosciuto dalla Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il gioco ha un ruolo essenziale nella vita e nello sviluppo del bambino.



L’attività ludica è considerata, in maniera ormai unanime, fondamentale per lo sviluppo emotivo, cognitivo, motorio, relazionale del bambino.“Siamo assolutamente certi e consapevoli dell’importanza del gioco nella crescita – ha dichiarato all’Assessore all’Istruzione Roberta Romanelli – Giocando, si impara, anche a conoscere se stessi. Con il gioco, il bambino apprende e sviluppa capacità comunicative e creatività, comprende come dominare le proprie emozioni e a prendere atto della realtà esterna, instaura rapporti con gli altri, attraverso i quali può trasmettere competenze e acquisire nuove abilità. La scuola é da sempre una nostra priorità che curiamo con costante attenzione. Da ciò deriva la scelta di dotare tutti gli istituti dell’infanzia di nuovi giochi che possano stimolare la crescita dei bambini e rendere più piacevole la loro permanenza a scuola. Le nuove dotazioni verranno destinate alla scuola Collodi, alla San Giovanni Bosco, e alla De Amicis, conferendo loro un ulteriore grande valore aggiunto”.