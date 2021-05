Lega Policoro sui lavori di Forestazione 2021: “Grande attenzione al Metapontino e a Policoro. Grazie all’assessore Fanelli e al consigliere Cariello per il loro lavoro”

Sono già partiti oggi gli interventi di forestazione in alcuni comuni del Metapontino e domani dovrebbero partire anche a Policoro i lavori di manutenzione della viabilità, con una grande attenzione anche a quelle zone come il Bosco Pantano e l’Oasi del WWF che per anni sono state trascurate. Se oggi in questi territori c’è attenzione e partiranno subito i lavori di pulizia in vista dell’imminente stagione estiva è sicuramente grazie all’impegno dell’assessore alla Politiche Agricole e Forestali Francesco Fanelli e del consigliere regionale Pasquale Cariello che ringraziamo, insieme all’Amministratore unico del Consorzio di Bonifica Basilicata, per l’adozione del nuovo modello operativo.

Policoro è la città più attrattiva del Metapontino e, insieme agli altri comuni della costa ionica, ricopre un ruolo importante soprattutto se pensiamo al turismo balneare che da qui a breve, covid permettendo, sta per iniziare. L’attenzione al nostro territorio, i lavori di manutenzione e la pulizia effettuata in anticipo, sono un gesto di grande rispetto per la vocazione turistica di questi territori e per gli imprenditori che qui investono. Il nuovo piano di Forestazione 2021 segna dunque un cambio di passo con il passato e rimette al centro dell’attenzione Policoro e l’intero Metapontino, che da qui al prossimo autunno ci auguriamo sia tra le mete preferite dei turisti italiani e non solo.