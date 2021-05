Aor San Carlo: domani iniziativa beneaugurante di Viveredonna per le gestanti dell’ospedale di Potenza

Si terrà domani venerdì 7 maggio, alle ore 11.30, nell’atrio della palazzina amministrativa dell’Aor San Carlo di Potenza, l’iniziativa dell’associazione Viveredonna che, nell’ambito della ricorrenza della ‘festa della mamma’, omaggerà le gestanti del nosocomio potentino con una pianta. “La consegna di una pianta –ha affermato la presidente dell’associazione Carmen Paradiso- ha un evidente valore simbolico, in quanto si vuole rafforzare il senso della vita come rinascita, speranza e augurio per tutti noi di lasciare al più presto alle nostre spalle la terribile stagione della malattia pandemia”. All’iniziativa parteciperanno, oltre ad una rappresentanza dell’associazione Viveredonna, il presidente del consiglio comunale di Potenza Francesco Cannizzaro e, per l’Aor San Carlo, il direttore generale Giuseppe Spera, il direttore sanitario Angela Pia Bellettieri e il direttore del dipartimento Materno infantile Sergio Schettini.

Correlati