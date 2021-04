Lil Jolie – Regole (feat. Carl Brave) dal 30 aprile su radio laser

Lil JolieRegole (feat. Carl Brave)

LIL JOLIE una tra le voci più interessanti del panorama attualeTORNA CON UNA COLLABORAZIONE INEDITA “REGOLE”IL NUOVO SINGOLO FEAT. CARL BRAVE l’artista e producer romano con 29 dischi di PLATINO e oltre 2 milioni di stream mensili su Spotify



Continuano le collaborazioni importanti per Lil Jolie, voce tra le più interessanti del panorama musicale attuale che, dopo “Panico” con Ketama126 e “Empty” feat. Nahaze, torna il 30 aprile con “REGOLE”, il nuovo singolo che vede il featuring di Carl Brave, artista e producer romano che, con 29 dischi di Platino tra album e singoli, oltre 2 milioni di stream mensili su Spotify e più di 230 milioni di views su YouTube, ha conquistato classifiche di vendita e immaginario collettivo contemporaneo.

Una collaborazione inedita in cui l’incredibile capacità di scrittura di Lil Jolie e la sua versatilità in termini di genere e temi si uniscono allo stile inconfondibile di Carl Brave, dando vita a un brano dalle sonorità indie-pop. “REGOLE” è la storia di una relazione in cui il desiderio di mantenere la propria indipendenza all’interno del rapporto si scontra con i ricordi e con la voglia di stare insieme, tra il tentativo di controllare sé stessi e la necessità di sentirsi liberi.

“Molte volte, in una relazione, ci sentiamo quasi in dovere di essere accondiscendenti e di scendere a patti con la persona che amiamo. Tuttavia, quando un rapporto finisce e si prende consapevolezza di chi siamo davvero, ci si accorge che non siamo più disposti a fare ciò che abbiamo fatto in passato. Questo è quello che per me significa Regole”

con queste parole Lil Jolie descrive il brano.