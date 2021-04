Alternanza Scuola – Lavoro: “Mai costruire muri, ma ponti”

La Giunta comunale ha approvato lo schema di convenzione ed il Piano delle attività proposto dal Dirigente scolastico, Alfonso Costanza, dell’Istituto Superiore Ipsia “Aletti” di Trebisacce per tre tirocinanti villapianesi che dovranno consolidare le conoscenze acquisite a scuola presso il settore Servizi Sociali dell’Ente comunale, come previsto dall’art. 1 Lgs 77/05.

Il percorso per le Competenze trasversali e per l’Orientamento (PTCO), costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze, capacità ed opportunità di conoscenze spendibili nel mercato del lavoro.

L’Istruzione e la formazione sono, infatti, al centro delle politiche attive e dei programmi dell’Amministrazione comunale. Il Piano di lavoro vedrà la collaborazione tra la Scuola e il settore dei Servizi Sociali del Comune di Villapiana, che si impegna ad accompagnare il percorso dei tirocinanti nell’acquisizione di informazioni generali, relativamente al territorio villapianese in materia socio- sanitaria e in ordine alle macroaree relative ad anziani, disabili, minori e famiglie svantaggiate, immigrazione, disagio ed emarginazione sociale.

Il lavoro sinergico tra i due Enti porterà ad una maggiore inclusività dei sistemi, tenendo conto che la formazione tecnica e professionale ha un ruolo chiave nella costruzione condivisa di un futuro capace di rispondere ai bisogni di un territorio e al suo sviluppo sociale, culturale ed economico. L’amministrazione augura agli studenti un sereno percorso e una buona permanenza presso la Casa comunale.

Villapiana, 26 Aprile 2021