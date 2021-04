POMARICO: DA LUNEDI 26 APRILE TORNA IN ZONA ARANCIONE. LA SODDISFAZIONE DEL SINDACO MANCINI

POMARICO. Buone notizie dal fronte Covid. Da lunedi’ 26 aprile, la città di Pomarico abbandona il rosso e ritorna in zona arancione. “ Dopo varie interlocuzioni con il Presidente della Regione Bardi – spiega in una nota il sindaco Francesco Mancini – dopo aver analizzato i dato riguardanti Pomarico, e vista la tendenza degli ultimi giorni, Pomarico da lunedì ritorna in zona arancione. Mi sento in dovere – continua il sindaco – di complimentarmi con tutti i miei cittadini, tutti insieme. Da vera comunità abbiamo superato questo momento con matuarità e responsabilità, come solo Pomarico sa fare. Ora pero, non abbassiamo l’attenzione perché il virus è sempre dietro l’angolo. Anche oggi – bollettino del 24 aprile – registriamo zero casi di positività e 8 casi di guarigione. Il totale dei positivi a Pomarico scende così a quota 71. Il futuro di tutti – ammonisce e conclude il primo cittadino Mancini- dipende dalla condotta di ognuno. Vi chiedo di mantenere sempre alta l’attenzione nel rospetto delle semplici regole anti contagio, distanziamento sociale, mascherina sempre”.

MICHELE SELVAGGI