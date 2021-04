L’artista R&B rivelazione nominato ai Grammy Awards GIVEON

In radio da venedì 16 aprile

L’artista R&B rivelazionenominato ai Grammy AwardsGIVEONIn radio da venedì 16 aprilecon il singolo da milioni di stream“HEARTBREAK ANNIVERSARY”Entrerà in rotazione radiofonica venerdì 16 aprile “HEARTBREAK ANNIVERSARY” (Epic Records/Not So Fast/ Sony Music), il nuovo singolo dell’artista R&B americano nominato ai Grammy Awards GIVEON.Il brano è già una Hit mondiale con 280 milioni di stream e ha raggiunto: Top 3 della classifica Viral globale di SpotifyTop 10 della classifica globale di SpotifyTop 10 della classifica globale di Apple MusicTop 10 della classifica globale di ShazamTop 30 della classifica viral italiana di Spotify2,1 MILIONI di video su TikTok È online anche il videoclip ufficiale che conta 35 milioni di visualizzazioni su Youtube, ed è stato diretto da Salomon Ligthelm con Samantha Logan della serie televisiva di successo di CW “All American”. “Heartbreak Anniversary” è contenuto nel nuovo album dell’artista “When It’s All Said and Done… Take Time” insieme al suo EP di successo “TAKE TIME” che è valso a GIVEON una nomination ai Grammy Awards 2020. Al suo interno anche i brani di successo “Like I Want You” (74 milioni di stream su Spotify), e “Favorite Mistake”. Il cantautore di Long Beach ha collaborato recentemente insieme a Daniel Ceasar nella Hit mondiale di Justin Bieber “Peaches”, che ha raggiunto la #1 della classifica globale di Spotify con 175 milioni di stream.