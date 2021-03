L’Unibas attiva due progetti per la certificazione digitale tramite “Open badge”

L’Università della Basilicata ha attivato due progetti per la certificazione digitale tramite “Open badge”: il primo riguarda le competenze trasversali (“Competenze trasversali in Unibas”) e l’altro la certificazione dei titoli di studio (“Open Badge Lauree in Unibas”) o percorsi all’interno dei corsi di studio offerti dalla Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (“Open badge Safe”). Le competenze trasversali, o “Soft Skills”, integrano il percorso di studi e consentono allo studente di arricchire il proprio curriculum di quelle conoscenze e competenze sempre più richieste nella ricerca di lavoro da parte degli esperti di selezione di risorse umane. L’acquisizione di queste competenze ha come obiettivo quello di fornire la possibilità di acquisire capacità fondamentali, nel lavoro e nella vita quotidiana. Tutti gli studenti regolarmente iscritti a un corso di studio nell’Unibas possono accedere a uno o più insegnamenti erogati nell’ambito delle competenze trasversali. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Ateneo lucano. Gli “Open Badge” sono certificazioni digitali di conoscenze, abilità e competenze acquisite. Sono garantiti dall’ente che li eroga, in questo caso l’Università degli Studi della Basilicata, e riconosciuti a livello internazionale. Possono essere usati nei curricula elettronici e sui social network per comunicare in modo sintetico, rapido e credibile ai datori di lavoro di tutto il mondo che cosa si è appreso, in che modo lo si è appreso e con quali risultati.

Il progetto “Open Badge Lauree in Unibas” consente quindi il rilascio di Open Badge ai laureati Unibas per corsi di studio selezionati da ciascuna struttura dell’Ateneo. L’Università della Basilicata intende utilizzare queste modalità di certificazione digitale delle competenze per rendere più visibili e più facilmente individuabili le competenze connesse al percorso di studi. In questa ottica l’Open Badge potrà rappresentare lo strumento per inserire il titolo di studio nel nuovo scenario di riconoscimento aperto anche a livello internazionale, rientrando nel concetto di “Open recognition”. Gli Open Badge sono particolarmente utili in termini di visibilità sul mercato globale perché contengono, in termini di metadati, ciò che si riporta in un curriculum sostituendo le numerose autodichiarazioni, spesso necessarie, con una certificazione digitale che di fatto è garantita dall’Ateneo stesso che eroga i Badge. Si tratta inoltre di contenuti che il laureato può rapidamente e credibilmente condividere sul web riportando informazioni sempre più richieste dal mondo del lavoro a livello internazionale. Il progetto “Open Badge Safe” infine, permette agli studenti di ciascuno dei corsi di laurea magistrale della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali di ottenere il riconoscimento delle competenze inerenti alla capacità di saper sviluppare un progetto interdisciplinare. L’obiettivo del progetto è di integrare e sviluppare le competenze curriculari acquisite durante il percorso di studi arricchendo il curriculum con l’ulteriore capacità, abilità e competenza di applicare le conoscenze curriculari nel saper sviluppare un progetto interdisciplinare. “Il progetto ‘Competenze trasversali in Unibas’ – ha detto il Prorettore alla Didattica, Patrizia Falabella – rappresenta per gli studenti l’opportunità di acquisire competenze, che spaziano dalla competenza digitale a quella imprenditoriale, fino ad arrivare alle competenze personali e sociali, consentendo di arricchire il proprio curriculum formativo in coerenza con gli orientamenti dell’Unione Europea in tema di istruzione, formazione e apprendimento permanente di qualità al fine di garantire la piena partecipazione della persona alla società e al mercato del lavoro. Inoltre ottenere un certificato digitale anche per il percorso di studi consentirà agli studenti una maggiore visibilità sul mercato globale del lavoro. Unibas è tra i primi Atenei in Italia, con l’Università di Padova e la Bicocca di Milano, a rilasciare Open Badges per il conseguimento del titolo di studio”.

LINK DI RIFERIMENTO:

http://portale.unibas.it/site/home/didattica/articolo8366.html

http://portale.unibas.it/site/home/didattica/open-badge-in-unibas/articolo8950.html

http://portale.unibas.it/site/home/didattica/open-badge-in-unibas/articolo8951.html