ECOWASH Sponsor ufficiale del promettente Paolo Vito Domenico Laviola.

Nella mattinata di sabato, 27 marzo, in Pisticci scalo, presso la sala “Adriano Olivetti” della società ECOWASH, ha avuto inizio, con la formale sottoscrizione di un contratto di collaborazione, un sodalizio tra l’anzidetta Società, che ha assunto la qualifica di “Sponsor Ufficiale”, ed uno tra i più promettenti giovani atleti di tennis a livello nazionale, Paolo Vito Domenico Laviola.

Trattasi di giovane professionista proveniente dal Circolo Tennis di Pisticci, regolarmente tesserato alla Federazione Italiana Tennis, che esercita l’attività agonistica nella categoria UNDER 14 e che nella classica nazionale 3.2 figura tra i primi dieci.

Attualmente è impegnato nella seconda tappa della NEXT GEN Italia Under 14, torneo organizzato dalla Federazione Italiana Tennis, che vede la partecipazione dei migliori atleti italiani di categoria, con i quali dovrà cimentarsi, sui campi di Lanciano, in Abruzzo, già a far data dal 6 Aprile prossimo.

L’incontro, particolarmente lieto, durante il quale si è provveduto alla consegna delle dotazioni di vestiario sportivo, tanto per l’atleta quanto per il preparatore, debitamente marchiate secondo prescrizioni federali con il marchio dello Sponsor, ha visto la presenza dei dirigenti della ECOWASH, Fabio Di Benedetto e Francesco Di Benedetto, del preparatore atletico, Piero Lo Senno, dell’atleta e dei suoi genitori.

La società ECOWASH, felice di offrire il proprio contributo in qualità di “Sponsor Ufficiale”, augura a questo giovane e meritevole atleta di poter cogliere appieno i frutti del suo lodevole ed esemplare impegno e di poter essere un gran bell’esempio positivo per la crescita di molti giovani.

