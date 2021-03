PISTICCI: NUOVE CREPE SU PAVIMENTAZIONE CIRCONVALLAZIONE CAMMARELLE. URGENTE VERIFICARE

PISTICCI. Forse la documentazione fotografica non spiega a dovere l’importanza delle nuove fenditure che da qualche giorno si notano su un lato di una curva della circonvallazione Cammarelle, all’altezza di proprietà Giannone – D’Onofrio. Per chi transita da quelle parti, sono più che evidenti. Fenditure che fanno seguito ad altre vicine e più a monte, longitudinali e trasversali, con lieve abbassamento della carreggiata, che noi già ci preoccupammo di segnalare a gennaio dello scorso anno. Dopo questa nuova segnalazione, a nostro modesto parere, di una importanza per niente trascurabile, sarebbe ovvio provvedere con una certa urgenza a verificare l’entità di quanto segnalato, atteso che ci troviamo di fronte ad una arteria strategica che unisce la periferia dell’ abitato con il resto della città. In particolare il tratto di strada parte da via Vespucci, nella zona dei terminal bus e si collega alla nuova bretella che congiunge la Galleria S. Rocco e prosegue per tutta la zona Cammarelle fino alla piazzetta “G. Cesare”. Strada importante da cui ogni giorno transitano centinaia di automezzi, corriere di linea e del servizio urbano, oltre ad un notevole numero di cicli e motocicli. Sempre a nostro modesto parere, riteniamo ci si trovi di fronte a segnali che si susseguono e di una certa serietà che non andrebbero per niente sottovalutati. Sarebbe importante quindi, verificare subito e monitorare il tratto e, come primi interventi, provvedere a saturare le varie, evidenti fenditure che si sono create lungo la carreggiata. Sarebbe oltremodo necessario inoltre – lo abbiamo già evidenziato in precedenza – facendo nostre anche segnalazioni che ci pervengono, di mantenere sempre pulite le cunette della zona, quelle sotto l’ex Cine Colosseo, dove spesso si verificano intasamenti con detriti che possono provocare la tracimazione di acqua che si riverserebbe sulla sede stradale, provocando infiltrazioni e conseguenti cedimenti della carreggiata. La nostra, senza creare allarmismi ( e vogliamo anche augurarci di sbagliare sulla importanza di queste nuove avvisaglie), è solo una dovuta responsabile segnalazione. Il resto è di competenza di chi di dovere, con l’auspicio però, che si verifichi subito. MICHELE SELVAGGI

