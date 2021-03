L’associazione Lukania Sound Digital nel 2021 si rinnova con l’ingresso di nuovi soci ampliando anche l’impegno artistico-culturale con nuove attività ed iniziative.

Fondata nel 2013 dai frontman della Krikka Raggae Manuel Tataranno e Simone Cammisa dopo 15 anni di “Sound e Cultura”, oggi le attività sono anche gestite con il contributo dei produttori cinematografici Angelo Troiano, nuovo presidente dell’associazione, e Francesco Lattarulo oltre al musicista e compositore Roberto Pellegrino. Questo assetto dinamico garantirà competenze artistiche sia musicali che audiovisive parallelamente a conoscenze organizzative ed amministrative a supporto di tutti i progetti prodotti.



Lukania Sound Digital oltre ad essere studio di registrazione lavora come distribuzione musicale grazie all’accordo con Arsist First / Music First. Infine diventerà anche un laboratorio di produzione con la linea LSD Label e di edizioni musicali con EDIZIONI LSD. Quest’ultima sezione gestirà principalmente le musiche create per le produzioni di Mediterraneo Cinematografica e più in generale dei progetti dedicati al settore cinematografico e audiovisivo.



L’associazione continuerà anche a svolgere attività di entertainment e organizzazione eventi quali il Metaponto Film Network e lo storico appuntamento musicale Metaponto Beach Festival, tra i più attesi appuntamenti dell’estate lucana che conferma la prestigiosa collaborazione con il Club Tenco.«Unire le forze – dichiara il presidente Angelo Troiano – per migliorare le attività di impresa culturale sul territorio continuando a rafforzare le collaborazioni nazionali ed internazionali già in essere di due settori intrecciati come quello musicale ed audiovisivo è la nostra migliore forma di investimento. Le giuste formalità dei soggetti giuridici prevedono la figura del presidente associativo e per me è un onore esserlo di un gruppo dove però ci consideriamo tutti alla pari. Con Francesco, mio socio in Mediterraneo Cinematografica, è stato naturale il sodalizio con due punti di riferimento come Manuel e Simone della Krikka Reggae completandoci ulteriormente con le caratteristiche diverse e complementari di Roberto. Infine – conclude Troiano – con grande orgoglio annunciamo il nuovo rebranding associativo che lancia il nuovo logo disegnato dal grafico e disegnatore Martin Caezza».

