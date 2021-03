Aziende agricole danneggiate dal Covid, fino al 15 aprile le domande di aiuto

Fanelli: stanziati ulteriori 8,5 meuro a sostegno del settore che nell’ultimo anno ha subito i colpi della crisi. Un segnale di vicinanza che la Giunta regionale dà al comparto, che da sempre ha contribuito allo sviluppo e all’incremento del Pil lucano

Ulteriori 8 milioni e 500 mila di euro a sostegno delle aziende agricole, che da più di un anno sono costrette a fronteggiare gli effetti congiunturali negativi imposti dal perdurare della pandemia. Scade il 15 aprile prossimo il termine per partecipare al secondo avviso del Bando “Misura 21.1.2 Sostegno temporaneo a favore delle Aziende agricole”, a favore degli agricoltori e delle piccole imprese, particolarmente colpiti dalla crisi per via del Covid-19”.

Il bando, approvato dalla giunta regionale su proposta dell’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, è stato pubblicato sul Bollettino ufficiale delle Regione Basilicata del 16 marzo n. 21.

Beneficiarie le aziende agricole, in possesso di fascicolo aziendale, attive in Basilicata ed iscritte alla Camera di commercio, che abbiano registrato per l’anno 2019 un fatturato minimo di 7 mila euro. L’aiuto erogabile sarà compreso da 2 mila euro fino a 5 mila, in relazione alla perdita di fatturato, espressa in percentuale, riferita al periodo giugno-dicembre 2020 con una perdita dimostrabile di almeno il 25 per cento.

Per le aziende agricole, attivatesi nel periodo 9 marzo – 31 dicembre 2020, è stato previsto un aiuto a forfait di due mila euro.

Requisito per ricevere l’aiuto economico è aver subito una riduzione di fatturato, nell’arco temporale giugno-dicembre 2020 pari ad almeno il 25 per cento rispetto al medesimo periodo 2019. La domanda di pagamento, a titolo di saldo, deve essere presentata tramite piattaforma informatica Sian.

“Questo secondo avviso, che segue temporalmente i bandi per le misure eccezionali anti Covid pubblicati alla fine del 2020 – ha commentato l’assessore Francesco Fanelli – è un ulteriore segnale di vicinanza e sostegno che la Giunta regionale vuol dare al comparto agricolo lucano. Siamo perfettamente consapevoli del momento difficile che i nostri operatori e i nostri imprenditori stanno vivendo da oltre un anno. L’agricoltura ha reso la Basilicata una terra di eccellenze. Il nostro impegno continuerà nel sostegno e nel rilancio di un settore strategico, che da sempre ha contribuito allo sviluppo e all’incremento del Pil nella regione”.

Tutte le informazioni saranno disponibili sul sito istituzionale www.regione.basilicata.it e sul sito dedicato al Programma di Sviluppo Rurale http://europa.basilicata.it/feasr/.