Verso CMB Matera vs Catania, le parole di mister Nitti

Archiviata la sosta nazionale che ha visto impegnati il capitano Paolo Cesaroni con la nazionale italiana qualificata ad Euro 2022 e Andrès Santos con la nazionale argentina, è tempo di tornare a parlare di campionato con la 23° giornata. Il CMB ospita i siciliani della Meta Catania, sesta forza del campionato con 30 punti e due partite da recuperare. Il punto sullo stato di salute del CMB e sui prossimi impegni con mister Lorenzo Nitti:

“La sosta ci ha dato l’opportunità di recuperare molti giocatori. La squadra in questi giorni è stata comunque priva di Cesaroni e Santos per impegni con le rispettive nazionali ma la bella notizia è sicuramente il rientro in squadra di Wilde che sta recuperando dall’infortunio. Incerta la presenza di Neto che si è infortunato in settimana.

La Meta Catania è sicuramente una delle realtà del calcio a 5 italiano, si tratta di un club giovane che è riuscito a ritagliarsi un ruolo importante nel futsal italiano con un progetto serio, affidato ad un grande allenatore come Samperi. Affronteremo una squadra quasi imbattibile in casa, con una rosa composta da giovani giocatori e giocatori con esperienza internazionale. L’innesto di Fabinho che conosce bene il campionato italiano dà sicuramente un valore aggiunto. La gara a Catania è stata sicuramente la nostra peggior partita del campionato e questo rappresenta un altro stimolo per fare bene sabato e per cancellare la prestazione dell’andata. Abbiamo attraversato un grande momento ad inizio 2021 con otto risultati utili consecutivi a cui sono seguite tre sconfitte. In queste situazioni è importante saper analizzare le singole gare e le relative prestazioni. Abbiamo avuto diversi match point per centrare i play off e li abbiamo falliti. Sarà un finale di stagione tutto da giocare, con una Serie A apertissima, dove ogni gara è una storia. Bisogna ragionare partita dopo partita come quattro finali e ogni finale va affrontata con l’ottica di vincere”.

Appuntamento sabato 13 marzo 2021 ore 16:00, tensostruttura di via dei Sanniti. La partita si giocherà a porte chiuse e sarà visibile in diretta sulla pagina facebook di PMGSport futsal.