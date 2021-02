Oggi a Sellata – Pierfaone manifestazione Fratelli d’italia e Gioventù Nazionale Basilicata a sostegno delle attività della montagna

Si è tenuta oggi alle 15 la manifestazione di fratelli d’Italia e gioventù nazionale Basilicata, in simultanea con tutte le altre regioni italiane, a sostegno delle imprese turistiche della montagna fortemente danneggiate dalla decisione governativa del ministro Speranza che ha imposto la chiusura degli impianti e quindi dell’intero indotto, poche ore prima della prevista apertura (per la quale erano peraltro stati richiesti ulteriori investimenti ed adeguamenti).”Un ennesimo smacco ad una filiera già fortemente segnata dalla pandemia , e che questa decisione “dell’ultimo” minuto rischia di decretarne il definitivo tracollo” dichiara l on. Caiata .” Anche nel nostro territorio sono tantissime le aziende e le famiglie che vivono di questo settore, e noi oggi siamo qui a dar loro voce.” Conclude l’on. Caiata Alla manifestazione, organizzata dal dipartimento regionale Organizzazione in collaborazione con quello nazionale , hanno partecipato i segretari regionali di Fratelli d’italia e Gioventù Nazionale , membri della direzione nazionale del partito, consiglieri comunali, responsabili regionali di Dipartimenti fdi, la segretaria provinciale di gioventù nazionale ma anche semplici rappresentanti di gestori di strutture turistiche.

