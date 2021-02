MATERA E PROVINCIA: INTENSIFICATI I CONTROLLI DEI CARABINIERI. DROGA SEQUESTRATA E PATENTI RITIRATE

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Matera, nel quadro di una più ampia strategia di contrasto agli illeciti predisposta dal superiore Comando Provinciale, hanno dato attuazione ad un massiccio e capillare dispositivo di controllo del territorio. Nello specifico, numerose pattuglie sono state impiegate su tutte le fasce orarie della giornata e con maggiore frequenza soprattutto nel corso degli orari notturni. Su tutte le arterie stradali, sia cittadine che periferiche, son stati predisposti posti di controllo alla circolazione stradale. Nel centro storico di Matera e nel rione sassi, sono state predisposte apposite pattuglie appiedate con lo specifico obiettivo di vigilare in maniera più capillare la zona, così da raggiungere anche i viottoli più stretti e periferici, tenuto conto della particolare e tipica conformazione urbanistica del posto.

In particolare i reparti dipendenti della Compagnia di Matera, nel corso del citato servizio hanno:

– controllato numerose persone, contestando 10 contravvenzioni per violazione al DPCM del 14.01.2021. Alcune di queste, provenienti dalla vicina Puglia, sono state sorprese nel centro di Matera senza giustificato motivo, mentre altre non indossavano la mascherina;

– denunciato un 39enne di Matera il quale, dopo aver causato un incidente stradale urtando due autovetture in sosta, veniva sottoposto ad accertamento con etilometro, risultando con un tasso alcolemico oltre 5 volte il limite massimo consentito. Il veicolo veniva sequestrato e la patente di guida ritirata;

– denunciato un 34enne di Bitonto (BA) che aveva violato il “divieto di avvicinamento” alla sua ex compagna di Irsina (MT). I due venivano sorpresi a Matera a bordo dell’autovettura del bitontino;

– segnalato alla Prefettura un 24enne di Pomarico, che, dopo essere stato notato in quel centro in un posto abbastanza isolato, sottoposto a perquisizione, veniva trovato in possesso di alcuni grammi di Marjuana.