Verso Came Dosson vs CMB Matera, le parole di Neto

Terminata la sosta nazionale è tempo di tornare a parlare di campionato. In casa CMB il morale è sicuramente alto dopo gli ottimi risultati del mese di gennaio ma anche febbraio presenta un fitto calendario di appuntamenti. Si parte sabato 6 febbraio in casa della Came Dosson per poi giocare un turno infrasettimanale a Matera il 9 febbraio contro il Padova. Sabato 13 febbraio un’altra trasferta impegnativa a Mantova per poi chiudere il secondo mese dell’anno contro i Campioni d’Italia del Pesaro a Matera e infine in trasferta a Eboli.

Un bilancio del primo mese di Neto in biancazzurro: “Matera mi piace molto, è una città tranquilla ed è veramente molto bella. Nel mese di gennaio abbiamo ottenuto ottimi risultati e questo ci rende fiduciosi per le prossime partite che ci attendono. Sono consapevole che possiamo ancora migliorare molto. Il CMB può sognare a gonfie vele perché possiamo giocare ad armi pari con tutti. Il campionato italiano è nuovo per me, devo ancora giocare contro molte squadre e quindi non posso dire molto, ma è senza dubbio tra i primi cinque campionati del mondo. Sabato sarà una delle partite più difficili del nuovo tour de force che ci attende e purtroppo dobbiamo ancora fare i conti con alcuni infortunati in squadra e questo ci penalizza ma proveremo a fare una grande partita e fare un buon risultato”.

Appuntamento sabato 6 gennaio 2021, ore 18:30, Dosson di Casier. La partita sarà visibile in diretta sulla pagina Facebook e Youtube di PMGSport Futsal.