SELENA GOMEZ BAILA CONMIGO SU RADIO LASER DA VENERDI’ 5 FEBBRAIO

BAILA CONMIGO è il nuovo singolo di SELENA GOMEZ in collaborazione con il cantante portoricano Rauw Alejandro e il produttore Tainy, disponibile per la rotazione musicale da venerdì 5 febbraio.



La pubblicazione di “BAILA CONMIGO”, il cui video ufficiale ha già superato oltre 1 milione di views, coincide con l’annuncio dell’uscita, il prossimo 12 marzo, dell’EP “Revelación”.



La superstar SELENA GOMEZ è una delle voci più potenti della cultura latin, recentemente la Latin Recording Academy le ha conferito il premio come Leading Ladies of Entertainment per il 2020. Lo scorso anno ha inoltre vinto l’Arts Award” alla 33ma edizione degli Hispanic Heritage Awards.Con il precedente singolo “Lose You To Love Me” SELENA GOMEZ ha conquistato il primo posto nella Billboard Hot 100 ed è diventato il singolo che ha raggiunto più velocemente il disco di platino in America (oro in Italia) grazie alle vendite e ad oggi ha accumulato oltre 1.6 miliardi di stream nel mondo. Tra I suoi successi troviamo, il singolo “Bad Liar”, nominato n.1 nelle “100 Migliori Canzoni del 2017 ” di Billboard, la collaborazione con DJ Snake, Ozuna e Cardi B al successo mondiale “Taki Taki” che è diventato uno dei video che ha raggiunto più velocemente quota 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e che ad oggi vanta 2 miliardi di views, in Italia il singolo ha ottenuto la certificazione Doppio Platino ed è stato tra i brani più programmati dalle radio. Ricordiamo anche successi come “It Ain’t Me” con Kygo (certificato Triplo Platino), “Bad Liar” (Oro), “Fetish” (Oro), “Wolves” x Marshmello (Platino) e “Back to You” (Oro) e la partecipazione, nel 2019, al singolo “I Can’t Get Enough” con Benny Blanco, J Balvin e Tainy.