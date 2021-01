TRICARICO (MT). FURTO DI RAME: I CARABINIERI ARRESTANO 4 PERSONE

E’ di quattro arresti il risultato dell’operazione conclusa ieri notte dai Carabinieri della Compagnia di Tricarico nell’ambito di uno specifico servizio finalizzato al contrasto dei furti presso aziende e campi fotovoltaici.

Si tratta di quattro soggetti di nazionalità romena, tutti residenti in provincia di Caserta e ritenuti professionalmente dediti a furti di rame, sorpresi dai Carabinieri mentre si stavano allontanando da un impianto fotovoltaico installato in località Montagnola di Salandra (MT) a bordo di tre auto. La banda è incappata in un posto di blocco predisposto dalla Compagnia di Tricarico in prossimità della SS 407 Basentana con i Carabinieri delle Stazioni di Salandra, San Mauro Forte, Accettura e Calciano atteso che nelle settimane scorse si erano registrati diversi furti di rame nella zona.

Dopo che i Carabinieri sono riusciti a bloccare il primo veicolo, gli altri due si sono dati alla fuga e dopo un breve inseguimento i malviventi sono stati costretti ad abbandonare i mezzi e a fuggire a piedi nelle campagne circostanti avvantaggiandosi dell’oscurità della notte. A bordo delle tre auto utilizzate sono stati rinvenuti 12 quintali di “oro rosso”, opportunamente sezionati in barre da circa 1 metro, e attrezzatura varia tra cui cesoie e diversi taglierini.

La refurtiva e i veicoli sono stati sequestrati, mentre gli arrestati sono stati tradotti presso le case circondariali di Matera e Potenza.