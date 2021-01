ASM: Consegna doni dorati al personale sanitario da parte dell’Avis comunale della Basilicata

Questa mattina, nella hall dell’Ospedale Madonna delle Grazie, sono stati consegnati, al centro trasfusionale, nel reparto di ematologia e nei reparti Covid, dei regali anonimi provenienti da tutte le Avis della Basilicata.

L’iniziativa, denominata “Doni Dorati” è stata pensata dall’Avis Comunale di Terranova del Pollino, e dall’Avis Comunale di Tricarico rappresentate rispettivamente da Pasquale Lufrano e da Paolo Fedele, come continuazione dell’appuntamento annuale dell’Albero del donatore.

Alla consegna dei doni hanno partecipato anche il vice presidente dell’Avis, dott. Cilla, e il presidente dell’Avis Provinciale di Potenza, Elena Nolè.

In questo momento così delicato, i promotori dei questa iniziativa, hanno ben pensato di omaggiare, medici, infermieri e operatori sanitari che, nonostante il difficile e impegnativo momento storico in cui versa il nostro paese, stanno continuando a lavorare in maniera egregia.

I regali sono pervenuti a Terranova del Pollino tramite il servizio di trasporto del sangue dell’Avis Regionale Basilicata per poi essere destinati ai reparti ospedalieri in cui viene utilizzato il sangue dei donatori lucani e nei reparti Covid degli ospedali di Matera e Policoro.