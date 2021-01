Il Comandante della Legione Carabinieri Basilicata Generale Raffaele Covetti in visita dal Questore di Matera

Questa mattina, il Questore di Matera Eliseo Nicolì ha ricevuto la visita di cortesia del Comandante della Legione Carabinieri “Basilicata” Generale Raffaele Covetti, accompagnato dal Comandante Provinciale Carabinieri di Matera Tenente Colonnello Nicola Roberto Lerario.

L’incontro, che ha rappresentato l’occasione per una reciproca conoscenza, si è svolto in un clima di grande cordialità. Ha inoltre permesso di rinsaldare la costante e proficua collaborazione tra la Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri in questa provincia, sia nelle attività finalizzate al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, sia nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto dei reati.

Il Questore, a breve, ricambierà il gesto di cordialità.