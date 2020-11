Irpinia 1980, un seminario in diretta on line “Terremoto 1980 – 2020. Ricordare per costruire”.

L’Osservatorio sul Doposisma della Fondazione MIdA e il CERVENE

ricordano il terremoto 1980 con un seminario in diretta on line

“Terremoto 1980 – 2020. Ricordare per costruire”.

Nel giorno del quarantennale del sisma del 1980 che colpì persone,

animali, case, paesaggi, l’Osservatorio sul Doposisma della Fondazione

MIdA e il CERVENE organizzano per lunedì 23 novembre 2020 a partire

dalle ore 9.30 il seminario “Terremoto 1980 – 2020. Ricordare per

costruire”. Il seminario è inserito nell’ambito del Corso di

Perfezionamento in Disaster Management in Sanità Pubblica voluto e

organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Università degli

Studi di Napoli Federico II, in collaborazione con il Dipartimento di

Medicina Veterinaria e Produzioni animali, il CeRVEnE e l’Associazione

Nazionale Disaster Management (ASSODIMA).

Al seminario parteciperanno alcuni degli autori della pubblicazione

edita dalla Fondazione MIdA “Terremoto 20+20. Ricordare per costruire”,

un volume prezioso, curato dal coordinatore dell’Osservatorio, Stefano

Ventura. Il volume raccoglie alcuni saggi già apparsi nei dossier curati

dall’Osservatorio sul Doposisma dal 2010 ad oggi e aggiunge altre

riflessioni più recenti, con il contributo di diversi settori

(antropologia, ingegneria, medicina veterinaria, storia sociale).

Dopo i saluti di Raffaele Bove, direttore del CeRVEnE, presenteranno i

risultati delle loro ricerche e le loro riflessioni sull’evento che

colpì una vasta area dell’Appennino meridionale con effetti devastanti

soprattutto in Irpinia e nelle zone adiacenti delle province di Salerno

e Potenza:

Stefano Ventura, coordinatore dell’Osservatorio sul Doposisma e

scrittore, Simone Valitutto, antropologo e studioso di sistemi festivi e

rituali, Raffaele Tarateta, ingegnere e consigliere della Fondazione

MIdA. Gli autori approfondiscono a 40 anni dal sisma del 1980 tra le

macerie “invisibili”, gli effetti passati e quelli rivolti al futuro dei

territori e delle comunità che li abitano.

Seguiranno gli interventi di Graziano Ferrari, Associato di Ricerca

dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e ideatore di

Terragiornale e Stefano Fabbri ricercatore e curatore Terragiornale,

un’applicazione che ripercorre la storia geofisica dell’Italia

attraverso delle «breaking news».

Le conclusioni sono affidate al presidente della Fondazione MIdA,

Francescantonio D’Orilia.

Modera Salvatore Medici.

Il seminario verrà trasmesso in diretta sul sito e sulla pagina Facebook

della Fondazione MIdA www.fondazionemida.it.