PISTICCESE OPERATA AL FEMORE A QUASI 104 ANNI. LA NONNINA E’ TORNATA A CASA E STA BENE

PISTICCI. I nostri ultracentenari di ferro. Anche questa volta è tornata a casa e sta comunque bene nonna Vincenzina Grieco, nata il 15 marzo del lontano 1917, nei giorni scorsi operata d’urgenza al femore, all’Ospedale S. Maria delle Grazie di Matera. Data la veneranda età, un intervento più che particolare, per una paziente che è prossima a compiere 104 anni, portati bene, nonostante qualche acciacco e un femore…..ballerino, atteso che solo due anni fa cadde in casa fratturandosi l’altro femore, allora rimesso a posto attraverso un delicato intervento eseguito nello stesso reparto ortopedico diretto dal dr. Sandro Sangiovanni. Il secondo intervento all’osso femorale, una decina di giorni fa, dopo il ricovero urgente presso lo stresso nosocomio provinciale dove evidentemente, attesa la particolare età della stessa e il suo stato generale di salute, si è comunque intervenuti in modo chirurgico/ ortopedico per la riduzione della frattura. Tutto, evidentemente, si è svolto nel migliore dei modi e secondo le aspettative, grazie anche alla professionalità dei sanitari, anestesisti e personale assistente. Nei giorni scorsi la nonnina è tornata nella casa di Marconia dove assistita amorevolmente dalle figlie e nipoti e, magari con l’aiuto di fisioterapisti per un ritorno alla normalità. Secondo quanto ci è stato riferito dal genero Antonio, la vecchietta, al ritorno dall’ospedale, si è detta particolarmente felice e soddisfatta: “ Ringrazio i medici – ha sottolineato – e ringrazio il Signore per avermi aiutata a superare con coraggio quest’altra difficile prova”. Donna coraggiosa e soprattutto ottimista, come lo è sempre stata nella vita, superando diverse difficoltà; e la cosa sicuramente faciliterà la normale degenza dopo il brutto episodio appena superato. “ E’ un gran piacere aver conosciuto nonna Vincenzina – scrivemmo in occasione di un suo genetliaco – vederla muovere, sentirla parlare, cantare, ammirare le sue espressioni, la spigliatezza, e gentilezza, il suo particolare modo di ricordare e raccontare il passato, non è cosa di tutti i giorni !”. Nonna Vincenzina è fatta così e, sicuramente, di lei sentiremo ancora tanto parlare. Naturalmente, auspicando sempre nel bene.

MICHELE SELVAGGI