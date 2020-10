NUOVO COMPATTATORE FOTOVOLTAICO: POSIZIONAMENTO DOMANI A TALSANO, GIOVEDI E VENERDI AL QUARTIERE SALINELLA

Il nuovo compattatore fotovoltaico presentato ieri in Città Vecchia, sarà posizionato domani, mercoledì 28 ottobre, e venerdì 30, nelle aree mercatali di Talsano prima e Salinella poi. Giovedì, invece, verrà collocato all’isola ecologica di via Golfo di Taranto, sempre al quartiere Salinella. L’innovativo compattatore fotovoltaico “Esa k-solar” sarà impiegato in particolare per il conferimento di multimateriale (plastica, metallo, carta e cartoni), per incentivare la raccolta differenziata, e servirà quelle zone della città dove eventi o necessità particolari, come i mercati settimanali, richiedono un potenziamento del servizio.



L’autonomia energetica è tra le caratteristiche più importanti del compattatore fotovoltaico grazie ai 4 pannelli solari da 255 Watt posizionati sul tetto: i sensori volumetrici (12 metri cubi la sua capienza) consentono invece la razionalizzazione delle operazioni di svuotamento. Il sistema di accesso controllato incentiva la raccolta differenziata



“Kyma 4.0 Energia rinnovabile per un mondo sostenibile” è lo slogan ben visibile sulle fiancate (completamente personalizzabili) del compattatore.



«Come annunciato ieri – ha dichiarato il presidente Giampiero Mancarelli – il nuovo compattatore fotovoltaico sarà utilizzato a rotazione nelle aree mercatali, per supportare la raccolta differenziata. Abbiamo deciso di posizionarlo a Talsano, domani, e alla Salinella, giovedì e venerdì, per valutare la risposta dei cittadini rispetto a questa innovazione che Taranto sta sperimentando per prima nel Sud Italia».

Correlati