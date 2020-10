L’AZIONE CATTOLICA NAZIONALE RACCONTA AGATACONTROILCANCRO

L’amore e l’impegno dell’associazione “AGATA – Volontari contro il cancro OdV” di Pisticci, a favore dei malati oncologici, sono stati protagonisti di un video-racconto realizzato per l’Azione Cattolica Italiana.

Il video è incluso nel cammino formativo 2020/2021 per i gruppi Adulti dal titolo “DA CORPO A CORPO”, che quest’anno focalizza l’attenzione sul racconto di Marco 10,35-45, in cui Gesù risponde alle richieste dei discepoli, che si fanno avanti per chiedergli i primi posti accanto a lui quando instaurerà il Regno, e spiega di essere venuto sulla terra per servire e non per essere servito. “Allargando lo sguardo su tutta l’esistenza di Gesù – spiega l’Azione Cattolica – scopriamo che egli non si limita ad enunciarlo a parole, ma mostra concretamente come farlo. Attraverso i gesti che quotidianamente compie (abbassarsi, sfiorare, abbracciare, sollevare, mangiare insieme) Gesù ci indica come seguirlo, come mettersi a servizio”.

In questo percorso esperienziale pensato dall’Azione Cattolica, ad AGATA è dedicata la tappa “ABBRACCIARE”: “Più volte Gesù ha abbracciato, preso per mano, avvicinato il suo corpo a quello di chi incontrava. Ma l’abbraccio più forte è dato sulla croce, allargando le braccia, aprendo il suo corpo sofferente per tenere insieme gli opposti. Lo stile di Gesù che si mostra Dio debole, che si innalza solo quando viene crocifisso, è stile di vita piena per chi sceglie di seguirlo abbandonando gelosie e invidie e abbracciando per unire anche nelle situazioni in cui si subisce il male”.

Il video, realizzato da Simone Andriollo e Gloria Giordani della Senape Production, è riuscito, con grande delicatezza, a cogliere l’abbraccio d’amore che unisce e stringe al suo interno i malati oncologici e i volontari di Agata.

“Per noi di AGATA CONTRO IL CANCRO – spiega la presidente, Mirna Mastronardi – è stato un grandissimo onore essere scelti dall’Azione Cattolica quale esperienza da portare ad esempio a livello nazionale. Per questo ringraziamo il Presidente Matteo Truffelli, i Vicepresidenti del Settore Adulti Giuseppe Notarstefano e Maria Grazia Vergari e l’intera Presidenza nazionale, insieme alla Commissione Testo Adulti che ha curato i rapporti con Agata, e con un ringraziamento speciale rivolto a Giusy Cirone, che ha segnalato la nostra realtà associativa”.

“Il video è veramente commovente ed è riuscito a cogliere l’essenza di Agata, raccontando con maestria l’impegno, il sacrificio, l’immenso dolore provato per ogni perdita, ma anche la resilienza, la speranza, l’amore e tutta la straordinaria bellezza della solidarietà”.

“Da questo video – conclude la presidente dell’associazione AGATA VOLONTARI CONTRO IL CANCRO, a nome degli oltre 500 soci che la compongono – ripartiamo per dare ancora di più, invitando tutti i malati di cancro in difficoltà a rivolgersi con fiducia ad Agata, per ricevere il supporto gratuito di cui hanno bisogno e per essere stretti in quell’abbraccio di amore di cui chiunque di noi ha bisogno nei momenti più duri della propria vita”.

Il bellissimo video è visionabile al link https://youtu.be/OZ7kBZQDyb8