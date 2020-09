MERCATO SETTIMANALE GINOSA: NOTA STAMPA MEETUP GINOSA E MARINA DI GINOSA

Queste visibili nelle foto allegate sono le caratteristiche del tratto finale dell’area mercatale provvisoria in v.le Europa, a Laterza, dove dallo scorso maggio gli operatori mercatali hanno convenuto accettare lo spostamento per garantire il servizio alla luce delle disposizioni per l’emergenza sanitaria Covid-19 in corso.

Dopo un mancato avvio per due settimane consecutive per discrepanze sugli effetti della nuova graduatoria rideterminata, fortunatamente poi la ripartenza effettiva. La prospiciente Parrocchia dello Spirito Santo non ha rappresentato evidentemente un elemento ostativo per le sensibilità degli operatori.

Le associazioni di categoria non hanno richiesto alcun altro tipo di atto all’Amministrazione comunale ma hanno collaborato per la ripresa più celere possibile.

La domanda sorge spontanea: è una soluzione così lontana da quella prospettata dall’Amministrazione comunale di Ginosa, posto che ogni centro abitato ha caratteristiche urbanistiche differenti?

Viste rimostranze e l’ennesima richiesta di uno stato di agitazione, non sarebbe più di buonsenso verificare quantomeno la fattibilità così come fatto giovedì scorso dal primo operatore del settore generico in Piazzale Padre Pio? (un coraggio che pare abbia pagato).

Questo pregiudizio lascia pensare che siano altre le motivazioni alla base di questa riluttanza, ma oggi la campagna elettorale si è conclusa e confidiamo in un atteggiamento collettivo di maggiore buonsenso nell’interesse di tutti, lavoratori e cittadini.

Buon lavoro.