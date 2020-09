NAHAZE “FREAK” dal 2 ottobre disco novità su Radio Laser

NAHAZE

“FREAK”LA GIOVANE ARTISTA ITALO INGLESE DA OLTRE 10 MILIONI DI STREAM SU SPOTIFY HA PUBBLICATO IL NUOVO SINGOLO PER ELEKTRA RECORDS

Il brano fa parte della colonna sonora di

“BABY 3” serie originale Netflix

A poco meno di due mesi dall’uscita di “Future” feat. Free Monkeys e dopo il successo di Carillon, certificato Oro per le vendite, Nahaze la giovane artista italo inglese da oltre 10 milioni di stream su Spotify, torna con il suo nuovo singolo “Freak” (Elektra Records / Warner Music italia). Il brano accompagna le scene della terza stagione di BABY, teen drama produzione originale Netflix. “Freak è un brano che vuole abbattere ogni tipo di critica e di pregiudizio verso l’altro. Nel testo, “I’m a freak”, tradotto come “sono un fuori di testa/sono un mostro”, sta a significare che ognuno di noi ha un lato oscuro, il quale può o aiutarci (essere nostro amico) o abbatterci (essere nostro nemico). E può spingerci fino all’auto-critica e alla critica del prossimo oppure, al contrario, all’accettazione di noi stessi e dell’altro.“Un brano denso di significato e dalle sonorità fortemente elettroniche: “Freak” vuole essere un inno alla diversità e alla bellezza di essere unici. Nahaze torna con un singolo dal mood ironico e sinistro, che sottolinea il tema dello “strano” nella sua accezione più positiva. Un beat dai bassi potenti, ritmo incalzante e voci distorte sono tutti elementi che portano l’ascoltatore ad immergersi in un’atmosfera alienata e conturbante, in linea con il testo della canzone.