MONTESCAGLIOSO (MT): CONTRASTO ALLO SPACCIO DI DROGA. I CARABINIERI ARRESTANO UN 22ENNE DEL POSTO

Nel fine settimana appena trascorso, a Montescaglioso, i Carabinieri della Compagnia Matera hanno arrestato un 22enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari della Stazione di Montescaglioso, nel pattugliare una delle principali vie del centro storico, hanno notato il 22enne che, alla vista della pattuglia, gettava due involucri all’interno di una aiuola.

I militari, accortisi di tali movimenti sospetti, fermavano il ragazzo per sottoporlo ad un controllo, recuperando contestualmente le due confezioni che il 22enne aveva gettato a terra. Gli accertamenti permettevano di appurare che i due involucri recuperati contenevano marijuana, per un totale di circa 8 grammi. Nell’occasione il ragazzo veniva sottoposto a perquisizione personale, in esito alla quale veniva trovato in possesso della somma contante di 875 €, ritenuto presunto provento dell’attività di spaccio. Successivamente veniva perquisita anche l’abitazione, dove venivano rinvenuti altri 4 grammi di marijuana, contenuti in un vasetto di vetro. Alla luce di quanto scoperto, il ragazzo, dopo essere stato dichiarato in stato di arresto, veniva posto agli arresti domiciliari.