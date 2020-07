SOSPENSIONI IDRICHE

Pisticci, PISTICCI SCALO: a causa di un guasto improvviso l’erogazione idrica sarà sospesa dalle ore 13:00 di oggi fino al termine dei lavori. PISTICCI: PISTICCI SCALO, QUARTIERE EX ENI, ZONA INDUSTRIALE, Via VENA, Via POMARICO PISTICCI SCALO: CAUSA GUASTO SU ADDUTTRICE FRIDA