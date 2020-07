Francesco Giuzio confermato, sarà vice di Nitti e match analyst del Signor Prestito CMB

Il Signor Prestito CMB comunica di aver raggiunto l’accordo per la stagione sportiva 2020/21 con Francesco Giuzio.

Lucano, giovane e preparato. L’allenatore potentino farà parte dello staff tecnico biancazzurro per il secondo anno consecutivo. Francesco sarà il vice di mister Nitti oltre a ricoprire il ruolo di match analyst della prima squadra e allenatore della squadra under 19 biancazzurra.

La scheda: Il trentenne allenatore vanta già esperienze importanti, ha ricoperto il ruolo di match analyst sulla panchina del Cogianco calcio a 5, del Real Rieti, Potenza Calcio e l’ultima esperienza sulla panchina del Picerno Calcio come vice allenatore. Responsabile match analyst della Nazionale Italiana di Futsal. Lo scorso anno è stato il vice di Scarpitti e ha esordito come allenatore in serie A nella partita contro la Came Dosson.

Le prime parole di Francesco: “Onorato di far parte di questo nuovo ciclo del CMB L’augurio e l’ambizione è quella di migliorare ancora la bellissima annata 2019-20. L’organizzazione e la solidità della società presieduta da Rocco Auletta è il punto di forza del CMB. Come staff proveremo a valorizzare i giovani e a sfruttare l’esperienza dei più grandi, Forza CMB”.