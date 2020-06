Il Comune di Vietri di Potenza entra a far parte dell’Associazione dei Comuni Virtuosi d’Italia

Il Comune di Vietri di Potenza è entrato a far parte ufficialmente dell’Associazione dei Comuni Virtuosi. A darne notizia è stato Marco Boschini, coordinatore dell’Associazione nazionale, blogger e scrittore, che ha presentato Vietri come “La Porta della Lucania” e “nuovo Comune virtuoso”, dando il benvenuto in un apposito gruppo pubblico presente sul social network Facebook, che racchiude tutti i Comuni facenti parte della rete. L’Associazione dei Comuni Virtuosi è, infatti, la rete che cambia la politica dal basso con azioni concrete e progetti di buon senso. Per la riduzione dell’impronta ecologica dei nostri Territori.

Un ingresso nell’Associazione dettato in particolare dalle importanti iniziative messe in campo dal 2017 ad oggi dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco avv. Christian Giordano. Ricordiamo, infatti, che a dicembre 2019 il Comune di Vietri di Potenza, su diverse centinaia di Comuni, risultò tra i primi dieci in Italia nella classifica dei “Comuni Virtuosi” per i vari progetti realizzati. Mentre due anni fa vinse il premio di “Comune Virtuoso” grazie all’iniziativa “Vietri Comunità Solidale” a sostegno delle persone bisognose. Altri progetti che hanno ricevuto apprezzamenti e riconoscimenti a livello nazionale sono Investi a Vietri, Albergo Diffuso, Adotta un cane e Mensa Scolastica a Rifiuti Free e Km0.

Queste le dichiarazioni del Sindaco, avv. Christian Giordano: “Per il Comune di Vietri di Potenza è un onore entrare a far parte dei Comuni Virtuosi di Italia. Le iniziative messe in campo dal nostro comune avranno così una sempre maggiore risonanza, anche grazie a questa rete. I vietresi siano orgogliosi della propria terra”.