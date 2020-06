Fermata Frecciargento a Maratea, precisazione dell’assessore Merra

“Il treno Sibari – Bolzano non è, come è apparso di recente sulla stampa, un Frecciarossa ma un Frecciargento, sul quale è in corso una trattativa fra Regione Basilicata e Regione Calabria, non ancora conclusa. Di conseguenza la fermata del treno Sibari – Bolzano a Maratea al momento non viene ancora effettuata”.

È la precisazione dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Donatella Merra rispetto alle notizie pubblicate dai giornali sull’argomento.

“L’altra coppia di treni Frecciargento Roma – Reggio Calabria – aggiunge Merra – che attualmente ferma a Maratea nel periodo estivo, viene riproposta per il secondo anno consecutivo, quindi non si tratta di una novità”.