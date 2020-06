Castellaneta in fiore, il Comune premia i balconi e vetrine più belle

Un concorso per rendere più bella, gradevole ed ospitale la città di

Valentino. Si tratta di “Balconi Fioriti”, l’iniziativa del Comune di

Castellaneta che premia i balconi e le vetrine commerciali più floreali

e accoglienti della città.

Al concorso, libero e gratuito, possono partecipare residenti,

proprietari di immobili di Castellaneta e della Marina, commercianti,

associazioni e gruppi creati per l’occasione. Saranno premiati i più

bravi nell’abbellire balconi, davanzali, terrazzi, vetrine o giardini

privati che si affacciano su pubblica strada con piante, fiori e

composizioni.

C’è tempo sino a lunedì 15 giugno per le iscrizioni. Successivamente, a

partire dal 16 giugno e sino al 30 luglio, due o più membri della giuria

effettueranno visite senza nessun preavviso e assegneranno il punteggio

per la classifica finale, tenuto conto dell’abilità nell’inserire

armoniosamente i fiori nel contesto urbano, nell’originalità nella

scelta dei colori e nel loro accostamento e nella scelta delle essenze

vegetali.

La premiazione, prevista per il mese di agosto, prevede degli

interessanti riconoscimenti alle due categorie in concorso (A – privati,

B – commercianti): pergamena e buono spesa in piante pari a € 300 per i

primi classificati, € 200 per i secondi e € 100 per i terzi

classificati.

Ma oltre ai riconoscimenti ai più bravi, a beneficiare di questo

concorso sarà l’intera comunità di Castellaneta che, attraverso il

linguaggio dei fiori, potrà rafforzare il legame affettivo tra i

cittadini ed il proprio paese, con colorate e fiorite dimostrazioni

d’amore.

Autore dello scatto: Massimiliano Ricci

Qui sotto puoi consultare il regolamento