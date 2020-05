TRASPORTI: MARGIOTTA, A BREVE RIPRISTINO INTERCITY NOTTE FERRANDINA SCALO-ROMA

Nell’ambito del progressivo lavoro di riavvio delle corse ferroviarie sospese a causa del Covid19, in risposta alle sollecitazioni pervenute da numerose amministrazioni locali della Provincia di Matera, per il ripristino dell’InterCity notte da/per Roma Termini con fermata nella stazione di Ferrandina-scalo Matera, il Sottosegretario al Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, Salvatore Margiotta, ha avuto oggi un colloquio con l’Ad di Trenitalia, Orazio Iacono. “Vi è piena disponibilità di Trenitalia -riferisce Margiotta- ad assecondare la richiesta del ripristino del collegamento, tenuto conto della progressiva diminuzione del contagio e delle ulteriori misure che il Presidente del Consiglio sta per annunciare e che costituiranno il DPCM che regolerà le aperture a partire dal 18 maggio. Alla luce dell’interlocuzione odierna -conclude il Sottosegretario- confido nella ripartenza della corsa fin dai giorni immediatamente successivi”.

