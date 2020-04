IL POLICORO VILLAGE METTE A PUNTO PROTOCOLLI D’EMERGENZA IN VISTA DELLA STAGIONE ESTIVA

La Basilicata continua a registrare zero contagi, cio’ che auspichiamo è un ritorno rapido e completo alla normalità. Tuttavia il Coronavirus spinge a cambiare, almeno momentaneamente le nostre abitudini, già nella vita di tutti i giorni, partendo dalle azioni piu’ semplici e naturali.

Il Policoro Village si sta attrezzando mettendo a punto dei protocolli d’emergenza, operando delle scelte per consentire a chi vorrà, di non rinunciare alle vacanze estive ed essere al tempo stesso tutelato.

Per la stagione 2020,almeno per ora non possiamo assicurarvi il parco giochi, le piscine, il bar, il ristorante, il campo da calcetto, il beach volley, le serate con l’animazione e tutte quelle attività e divertimenti che ci hanno caratterizzato negli anni, ma che inevitabilmente porterebbero al contatto con altri ospiti.

Per ovvie ragioni non potremo offrirvi le opzioni di Mezza Pensione o Pensione Completa, ma essendo una struttura si tipologia estensiva: Bungalow con cucina in Pineta, che si presta sicuramente ad un modello di “TURISMO SICURO sarà sempre consentito l’utilizzo degli alloggi in Formula Residence. Potenzieremo notevolmente il servizio interno di Supermarket, avrete il vostro ombrellone o gazebo in spiaggia opportunamente distanziato e predisporremo un minimo di attività in con la nostra animazione che non portino al contatto o assembramenti, ma che garantiscano un minimo di intrattenimento ed attività fisica.

Per le attività pomeridiane stiamo strutturando delle escursioni in pineta, dei percorsi ed attività sportive nella natura che garantiscano comunque il distanziamento sociale.

Stiamo strutturando i Check-in on line per evitare al massimo il contatto già dall’arrivo, predisponendo personale che, senza farvi scendere dall’auto vi condurrà al posto auto accanto al vostro alloggio, che troverete opportunamente igienizzato e sicuro.

In assenza di alcuni servizi di intrattenimento i contratti sottoscritti prima dell’emergenza, e le relative tariffe, che prevedevano la struttura con un normale funzionamento, verranno ridotti ed adeguati in funzione del nuovo format.

Per quanto concerne la zona campeggio, le piazzole saranno ridotte di numero e ad ognuna di esse verrà assegnato un servizio igienico privato (completo di lavabo, wc e doccia con acqua calda).

Speriamo di riuscire ad attivare il servizio pizzeria ed effettuare la consegna a domicilio presso il proprio Bungalow o la propria Piazzola.

AL MOMENTO QUESTE SONO DELLE IPOTESI DI CUI CI PREMEVA INFORMARVI, RESTEREMO IN STAND-BY FINO A DECRETI O COMUNICAZIONI UFFICIALI DA PARTE DELLO STATO CHE CI CONSENTIRANNO DI SEGUIRE UNA CHIARA DIREZIONE.

Siamo fiduciosi che presto usciremo da questa emergenza e resterà solo un brutto ricordo di una pagina buia della nostra storia…

