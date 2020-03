CORONAVIRUS E MALATI AMIANTO MAGGIORI RISCHI PER LA SALUTE

CONTRAMIANTO lancia l’allarme sui maggiori rischi per la salute degli ammalati ex

esposti amianto soggetti indifesi agli effetti del Coronavirus. Una strage annunciata

quella degli esposti amianto che oggi potrebbe essere aggravata dalle conseguenze

del COVID-19 . Si tratta di migliaia di lavoratori di cui la gran parte con problemi

respiratori o con carenze immunitarie dei quali una parte consistente di sesso

maschile con età avanzata oltre settant’anni dato che le maggiori esposizioni

all’amianto killer si sono verificate nelle attività riferibili sino alla metà degli anni 90.

Ancora non disponibili gli elenchi degli ammalati per patologie asbesto-correlate,

asbestosi , placche pleuriche , ispessimenti, broncopatie , neoplasie, ex esposti

amianto che ora rischiano per condizioni di maggiore vulnerabilità più della

popolazione in genere gli effetti del Coronavirus. Non arrivano dalla sanità pubblica

indicazioni riguardanti questi soggetti a rischio ne risultano particolari tutele od

indicazioni sanitarie che affrontino la problematica degli ammalati ex esposti

amianto. Riteniamo indispensabile che vengano diffuse specifiche raccomandazioni

sanitarie per gli ammalati ex esposti amianto soggetti sicuramente fragili e quindi

maggiormente attaccabili dal Coronavirus. I dati in Rete CONTRAMIANTO

confermano una situazione di grande attenzione per i numerosi casi di patologie

asbesto-correlate. Tanti gli ammalati a causa dell’amianto in Puglia con Taranto

capofila con migliaia di patologie polmonari e tumorali con gravi rischi respiratori e

carenze immunitarie in soggetti che in questi mesi vengono esposti all’ulteriore

possibile rischio da COVID-19 e per i quali dovrebbero essere garantite maggiori

tutele ed adeguate misure di controllo e protezione.

I cofondatori CONTRAMIANTO Luciano Carleo e Ignazio Barbuto ribadiscono che

esistono condizioni di vulnerabilità che rendono alcune persone più attaccabili dal

Coronavirus e tra questi gli ex-esposti ad amianto già ammalati e con danni

all’apparato respiratorio o all’apparato immunitario. Ad oggi i dati sanitari ed

epidemiologici non sono disponibili e non arrivano risposte adeguate dalle istituzioni

sanitarie nazionali e territoriali. Ci chiediamo in considerazione di questa emergenza

sanitaria come mai nessuno si sia preoccupato di tutti coloro che sono portatori di

patologie amianto correlate, lasciati soli con la loro malattia, con la loro sofferenza,

con le loro paure di fronte ad un nemico invisibile che al pari dell’amianto può

colpire improvvisamente senza via di scampo. Quanti in Italia, in Europa e nel

Mondo, gli esposti amianto con patologie asbesto correlate sono stati colpiti dal

Coronavirus e quanti quelli che il Coronavirus ha condotto a morte. Stime al

momento oscure di cui nessuno parla neanche le Istituzioni che dovrebbero tutelare

la salute di tutti.

Luciano Carleo Presidente Contramianto e altri rischi Onlus