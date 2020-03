Emergenza contagio COVID -19 – richiesta di adozione di provvedimenti d’urgenza a tutele delle forze di Polizia e del Soccorso

Quale rappresentante Regionale della O.S. della Regione Basilicata e a nome dei colleghi CISL FNS, UNARMA e SI. NA. FI. dei lavoratori appartenenti alla Polizia di Stato, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, abbiamo deciso di inviare un breve scritto per dare voce al diffuso sentimento che aleggia tra i ns. consociati, i quali quotidianamente lottano vis a vis a mani nude e ad armi impari, contro l’enorme calamità saniatria che in questi giorni ci assilla tutti.

Per ovvi motivi, l’hashtag utilizzata da più parti sul web e sui social network “rimanete a casa” di certo non vale per il personale delle varie forze di Polizia e del Soccorso, il quale di notte e di giorno (in verità da sempre) è ininterrottamente impegnato in prima linea a tutela della collettività.

Ciascun appartenente alla Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza ha risposto – e continua a rispondere – senza esitazione all’appello ed ai bisogni della collettività.

Ogni sforzo di tale personale è teso alla salvaguardia della salute dei cittadini, nel rispetto dell’ordine e della sicurezza pubblica: con la sicurezza e con l’ordine pubblico non si scherza!

Le categorie innanzi citate sono tuttavia composte da “donne” e da “uomini” che devono essere comunque messe nelle condizioni di lavorare in totale sicurezza sanitaria, senza rischi per la loro salute e per la salute dei loro familiari. (art, 2087 c.c. – dl 81/2008).

Siamo certi della vostra collaborazione e soprattutto non dobbiamo ricordare le FF.OO. tutte e il personale del Soccorso solo dopo gli eventi di Rigopiano, terremoti, disastri, omicidi di Stato e tutto quelle situazioni di cronaca che vedono coinvolti in prima linea Sanitari e i citati operatori. Questo è il prezzo che si deve pagare a causa dei tagli attuati dal Governo per le suddette categorie.

Segretario Generale Regionale SIULP Basilicata

Remo BUONSANTI

Eccellenza,

com’è noto la situazione epidemiologica in corso sta interessando le province con un

purtroppo costante aumento dei casi.

In prima linea, sul fronte di questa inusuale battaglia, ci troviamo anche noi, operatori

appartenenti alle forze dell’ordine e al soccorso pubblico, a combattere contro un nemico con cui

si ha veramente poca confidenza.

Il virus è dietro l’angolo! Pronto ad infettarci e venire con noi nei nostri uffici e nelle nostre

case, alla fine di ogni turno. E’ ben noto infatti come ci possano essere, tra noi, persone che pur

non presentando sintomi di infezione evidenti, possono invece veicolare il virus poiché

inconsapevolmente infette.

E proprio gli operatori di polizia e del soccorso pubblico sono, in questo momento, tra

quelli notevolmente più esposti a questo tipo di contagio, diventando essi stessi inconsapevoli

potenziali veicolo di trasmissione. Specialmente se si considera che siamo costretti ad operare in

precarie condizioni di salvaguardia per l’oramai acclarata e sconcertante carenza dei più

elementari dispositivi di protezione personale. Ma di questo, ci siamo lamentati nelle debite sedi.

Con questa nota invece, vogliamo chiedere a Sua Eccellenza se non sia il caso di

considerare l’opportunità di predisporre, con un Suo autorevole intervento, idonei ambienti –

camerate di caserme, foresterie o stanze d’albergo – per il biocontenimento degli operatori di

polizia e del pubblico soccorso che, nell’assolvimento dell’attuale delicato compito, dovessero

contrarre il virus ed avessero la necessità di trascorrere il periodo di isolamento, lontano dalla

propria abitazione.

Una tal misura sarebbe certamente ben vista tra il personale in quanto infonderebbe

maggior serenità nell’assolvimento dei delicati compiti istituzionali che stanno inducendo, oggi,

un elevato tasso di stress dovuto non solo al rischio di subire il contagio ma anche alla paura di

poterlo veicolare ai propri cari.

Certi che vorrà prendere in considerazione il nostro appello, cogliamo l’occasione per

porgerLe i più deferenti saluti.

